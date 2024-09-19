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НОВОСТИ

Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

16:14 19.09.2024

Российская столица признана победителем премии World Innovation Award 2024 в номинации «Устойчивые города и сообщества». Награду получил мэру Москвы Сергей Собянин на форуме «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС». Это событие проводится в концертном зале «Зарядье» в центре столицы РФ.

Награду Собянину вручал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Москва удостоена премии за внедрение передовых устойчивых технологий на земле, в воде и в воздухе, а именно: автономного беспилотного робота-уборщика, коммунального флота Москвы, лабораторий экомониторинга.

Премия World Innovation Award 2024 («Всемирная инновационная премия») учреждена в 2015 году и вручается лидерам инновационного развития городов БРИКС. Награда присуждается руководителям, внесшим большой личный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН посредством внедрения и использования инновационных решений. В 2023 году Москва уже становилась ее лауреатом в номинации «Инновации, индустрии, инфраструктура».

Собянин, выступая перед гостями форума, заявил, что представляемые ими города борются за то, чтобы в каждом направлении своего развития стать лучшими и любимыми горожанами. «Это непростая задача, которую мы с вами всеми решаем. Я думаю, что форум, сегодняшний форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решать те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами», – заявил мэр Москвы.

Форум «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» 18-19 сентября собрал представителей международного бизнеса и российских и зарубежных экспертов в области реализации крупных городских инфраструктурных проектов и управления передовыми мегаполисами.

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