0
0
126
НОВОСТИ

Артисты ансамбля «Купина» посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

16:37 19.09.2024

В московском Едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту выступил ансамбль гусляров «Купина». Музыканты сыграли перед потенциальными военнослужащими и пообщались с посетителями центра. «Здесь мы впервые. И впечатлены тем, как здесь все организовано, потому что огромное число людей приходит, и буквально по несколько минут на каждую процедуру, - заявил руководитель «Купины» Дмитрий Волков. - Мы видели воодушевленных людей, которые решительно настроены. Люди, которые приходят, чтобы служить Отечеству, выполняют тяжелую работу. Они трудятся для того, чтобы дети могли улыбаться, чтобы они могли интересоваться музыкой, своей историей, чтобы эта история не искажалась. Хочется просто поклониться тем людям, которые сегодня здесь находятся».

Участники ансамбля исполнили перед будущими контрактниками несколько музыкальных композиции и пожелали им победы, а также благополучного возвращения со службы.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Пункт действует с апреля 2023 года, он работает без выходных, по будням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, а в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Для посещения пункта нужно записаться на портале mos.ru, где также есть список нужных для заключения контракта документов.

Консультации по поводу службу по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей горожане могут получить по телефону горячей линии 117 и при помощи чат-бота @MskContract_bot в Telegram.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 19.09.2024
Страны НАТО должны повысить расходы на оборону, 2% ВВП уже недостаточно — Столтенберг
0
69
17:12 19.09.2024
В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников, сообщил Путин
0
137
17:00 19.09.2024
Минпромторг РФ не исключил возможности ограничения экспорта стратегического сырья
0
155
16:32 19.09.2024
ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли почти 15 тыс. человек
0
184
16:14 19.09.2024
Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024
0
220
16:12 19.09.2024
Сербия стремится к стратегическому партнерству с США — глава МИД
0
220
16:00 19.09.2024
ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении
0
235
15:32 19.09.2024
Климатические изменения грозят новыми болезнями и ростом смертности — представитель ВОЗ
0
247
15:12 19.09.2024
25 человек погибли, 608 пострадали в результате второй серии взрывов в Ливане
0
259
15:00 19.09.2024
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и танк — МО РФ
0
279

Возврат к списку