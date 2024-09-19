Артисты ансамбля «Купина» посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

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В московском Едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту выступил ансамбль гусляров «Купина». Музыканты сыграли перед потенциальными военнослужащими и пообщались с посетителями центра. «Здесь мы впервые. И впечатлены тем, как здесь все организовано, потому что огромное число людей приходит, и буквально по несколько минут на каждую процедуру, - заявил руководитель «Купины» Дмитрий Волков. - Мы видели воодушевленных людей, которые решительно настроены. Люди, которые приходят, чтобы служить Отечеству, выполняют тяжелую работу. Они трудятся для того, чтобы дети могли улыбаться, чтобы они могли интересоваться музыкой, своей историей, чтобы эта история не искажалась. Хочется просто поклониться тем людям, которые сегодня здесь находятся».

Участники ансамбля исполнили перед будущими контрактниками несколько музыкальных композиции и пожелали им победы, а также благополучного возвращения со службы.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Пункт действует с апреля 2023 года, он работает без выходных, по будням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, а в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Для посещения пункта нужно записаться на портале mos.ru, где также есть список нужных для заключения контракта документов.

Консультации по поводу службу по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей горожане могут получить по телефону горячей линии 117 и при помощи чат-бота @MskContract_bot в Telegram.