Узбекистан может получить от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС
19:50 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Узбекистан может получить доступ к сигналу высокой точности российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Президент России Владимир Путин согласовал проведение переговоров по этому вопросу.
«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — говорится в распоряжении за подписью главы российского государства.
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