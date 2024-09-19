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НОВОСТИ

Узбекистан может получить от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС

19:50 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Узбекистан может получить доступ к сигналу высокой точности российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Президент России Владимир Путин согласовал проведение переговоров по этому вопросу.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — говорится в распоряжении за подписью главы российского государства.

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