Узбекистан может получить от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Узбекистан может получить доступ к сигналу высокой точности российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Президент России Владимир Путин согласовал проведение переговоров по этому вопросу.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — говорится в распоряжении за подписью главы российского государства.