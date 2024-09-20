ВВС Израиля за 2 часа атаковали около 100 объектов «Хезболлах» в Ливане

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС провели вечером серию массированных ударов по югу Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, за два часа были атакованы около 100 пусковых установок и иных объектов инфраструктуры шиитского движения «Хезболлах». Ракетные установки, являвшиеся целями ударов, имели около 1 000 снарядов и были готовы к обстрелам израильской территории, заявили в армии.