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Киев перебрасывает «очень большие силы» для сдерживания ВС РФ у Северска — Марочко

09:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает «очень большие силы» в попытке сдержать продвижение российских военнослужащих у Северска Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Северска, то здесь видна работа украинского командования. Они перебрасывают действительно очень большие силы для того, чтобы сдерживать наше наступление. На данный момент мы провели перегруппировку и опять пытаемся продвигаться вперед, но противник очень ожесточенно сопротивляется», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что основные бои идут на юго-востоке от Северска и на северо-востоке — в кременских лесах соседней Луганской Народной Республики, где у российских сил «также отмечаются довольно-таки неплохие успехи».

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