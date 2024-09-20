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Число беженцев в ФРГ достигло рекордного значения с 1950-х годов, составив почти 3,5 млн

10:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число беженцев, проживающих в Германии, достигло рекордного значения с 1950-х годов, составив почти 3,5 млн человек. Об этом пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос группы Левой партии в Бундестаге.

По ее данным, на конец первой половины 2024 года в ФРГ проживало порядка 3,48 млн беженцев. Это примерно на 60 тыс. больше, чем в конце 2023 года, и больше, чем когда-либо с 1950-х годов. При этом указывается, что из 3,48 млн беженцев около 1,8 млн составляют беженцы с Украины. Их число увеличилось примерно на 45 тыс. по сравнению с концом 2023 года.

В то же время, как отмечает газета, в результате депортаций в Германии продолжает сокращаться число людей, вынужденных покинуть страну. В середине 2024 года было зарегистрировано 226 882 человека, которые подлежали обязательной высылке. Это на 15 760 меньше, чем в конце 2023 года. Примерно 80,5% таких лиц остаются в Германии, поскольку, например, они не могут быть депортированы с учетом ситуации в стране их происхождения, резюмирует издание.

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