Белорусские танкисты пройдут обучение на российском полигоне Мулино

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил Белоруссии отправляются на российский полигон Мулино (Нижегородская область) для обучения в учебно-боевом центре совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«У наших коллег мы будем перенимать опыт ведения боевых действий. Это огневая подготовка, тактическая подготовка, вождение в сложных условиях местности», — приводит пресс-служба слова командира танкового батальона.