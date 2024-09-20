Дефицит бюджета Украины на следующий год составит 19,4% ВВП

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит украинского бюджета на следующий год запланирован в размере 19,4% ВВП, в этом году он составляет 20,6% ВВП. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Дефицит бюджета составит 1,54 трлн гривен ($37,6 млрд — прим. ТАСС), или 19,4% ВВП (в этом году дефицит — 20,6% ВВП). В следующем году Украина рассчитывает привлечь от партнеров 38,82 млрд гривен (почти $944 млн — прим. ТАСС). И без донорской поддержки наша экономика не устоит», — написала она в телеграм-канале.

При этом депутат отметила, что расходы на сектор безопасности и обороны составит 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.