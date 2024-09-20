Канцлер ФРГ Шольц рискует повторить судьбу Байдена — Politico

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует повторить судьбу президента США Джо Байдена, его Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может отказаться от выдвижения Олафа Шольца на пост главы правительства в пользу его однопартийца, министра обороны республики Бориса Писториуса в случае поражения партии на запланированных на 22 сентября выборах в парламент федеральной земли Бранденбург. Такое мнение высказывается в материале европейского издания Politico.

По его оценкам, «очередное поражение от ультраправых сил почти наверняка станет предвестником конца для Шольца — он вполне может разделить судьбу Байдена», так как партия может отказаться от его выдвижения на пост канцлера и выбрать другого кандидата. Отмечается, что проигрыш партии Шольца в Бранденбурге может означать досрочные выборы в парламент Германии или выдвижение более популярного главы Минобороны ФРГ Писториуса на первое место в списке партии на очередных выборах в Бундестаг, которые должны пройти в сентябре будущего года.

Как указывает газета, действующий канцлер «при любом раскладе почти ничего не выиграет» от региональных выборов в воскресенье. Если победит СДПГ, это будет считаться успехом регионального лидера партии и премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке, в случае триумфа «Альтернативы для Германии» (АдГ) однопартийцы обвинят действующего канцлера.

17 сентября агентство DPA сообщило, что обер-бургомистр Мюнхена (федеративная земля Бавария) Дитер Райтер предложил выдвинуть Писториуса на пост канцлера от СДПГ. Помимо Писториуса в качестве возможной замены Шольцу в немецких СМИ фигурирует имя главы федеральной земли Саар Анке Релингер.