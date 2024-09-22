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Глава МИД Италии: Мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву

11:30 22.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни заявил, что Рим не может поддержать решение по ударам дальнобойным западным оружием вглубь РФ. В интервью газете Corriere della Sera он также подчеркнул, что Венгрию нельзя лишать прав председателя в ЕС только на основании несогласия с выбором ее правительством позиции по российско-украинскому кризису.

«В рамках девятого пакета военной помощи [Украине] мы направляем систему ПВО Samp-T, но мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву», — сказал министр, отметив, что принятая Европарламентом резолюция по этому вопросу не имеет юридической силы.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председательствует в ЕС, и Венгрию нельзя выносить за рамки законного поля только потому, что мы не согласны с выбором ее правительства», — сказал министр, комментируя решение Орбана вести диалог с РФ.

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