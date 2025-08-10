Европа обеспокоена тем, что на встрече президентов США РФ ее могут отодвинуть на второй план - NYT

09:00 Источник: Интерфакс

Дискуссия вице-президента США Джей Ди Вэнса с европейскими лидерами в предместье Лондона накануне стала свидетельством того, что Европа обеспокоена тем, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина ее могут отодвинуть на второй план, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"На встрече европейцы продемонстрировали свою солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и попытались четко изложить свое мнение о том, что мистер Трамп должен учитывать их совместные перспективы", - приводит издание слова информированных собеседников.

По их словам, европейцы поддержали позицию Украины, "настаивая на том, что переговорам о любых территориальных изменениях должно предшествовать прекращение огня", что "любая сделка должна сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе со стороны Соединенных Штатов".

"Они, как и всегда, настаивали на том, что НАТО не закроет дверь для членства Украины, даже если сейчас оно нецелесообразно".

Они также подчеркнули, что Вашингтон и Москва "не могут заключать никаких сделок через головы украинцев или европейцев, которые, по словам Трампа, должны будут нести ответственность за безопасность Украины после урегулирования".