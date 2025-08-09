0
НОВОСТИ

Количество правонарушений в отношении христиан возросло во Франции на 13% — МВД

20:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Франции зафиксировало рост на 13% правонарушений в отношении христиан и их религиозных объектов. Об этом сообщил глава ведомства Брюно Ретайо.

«Количество действий против христиан возросло с начала года: 401 случай за период с января по июнь этого года против 354 случаев за тот же период в 2024 году, что составляет рост на 13%», — приводит агентство AFP выдержку из письма министра, которое он разослал префектам.

