Количество правонарушений в отношении христиан возросло во Франции на 13% — МВД
20:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел Франции зафиксировало рост на 13% правонарушений в отношении христиан и их религиозных объектов. Об этом сообщил глава ведомства Брюно Ретайо.
«Количество действий против христиан возросло с начала года: 401 случай за период с января по июнь этого года против 354 случаев за тот же период в 2024 году, что составляет рост на 13%», — приводит агентство AFP выдержку из письма министра, которое он разослал префектам.
