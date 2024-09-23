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НОВОСТИ

Сбер выпустил бесплатную кредитку с лимитированным дизайном и светодиодами

11:22 23.09.2024

Три года назад клиенты Сбера получили возможность оформлять Кредитную СберКарту с беспроцентным периодом 120 дней и бесплатным обслуживанием и информированием. Сегодня такой кредиткой пользуются уже 17 млн россиян. Ко дню рождения Кредитной СберКарты Сбер выпустил ее лимитированную версию: бесплатную кредитную карту со светодиодами.

Карту можно оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении банка с 23 сентября. Логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платежному терминалу или банкомату. При этом карту не нужно подзаряжать. Всего будет выпущено 100 тыс. карт – бесплатно и без предзаказа.

«Три года назад мы кардинально переосмыслили наш продукт, сделав карту, какую хотели видеть наши клиенты: бесплатное обслуживание, беспроцентный период – 120 дней, единая и прозрачная процентная ставка, низкая ставка на покупки в категории «Здоровье» и на онлайн-покупки на Мегамаркете, – рассказал Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка. – Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране – она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок».

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