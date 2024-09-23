Богатые жители Британии покидают страну из-за налоговых планов лейбористов — Bloomberg

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше сверхбогатых жителей Великобритании покидают страну или строят подобные планы из-за обещаний лейбористского правительства реформировать налогообложение, проинформировало агентство Bloomberg.

По его данным, о подобных планах сообщил ряд сотрудников частной инвестиционной компании General Atlantic и управляющий хедж-фонда Brevan Howard Asset Management Алан Ховард. Глава инвестиционной фирмы Coller Capital Джереми Коллер уже отбыл в Швейцарию. Некоторые миллиардеры, прибывшие в Соединенное Королевство из Индии и других стран, также рассматривают возможность переезда. Всего около 9,5 тыс. миллионеров могут покинуть Великобританию в этом году, приводит агентство оценки консалтинговой компании Henley & Partners. Основными направлениями эмиграции становятся Швейцария и Италия.

Причины исхода богатых бизнесменов, по мнению аналитиков агентства, заключаются в том, что правительство лейбористов планирует реформировать льготный налоговый режим для состоятельных иностранных резидентов и ввести 40-процентный налог на наследство в отношении офшорных активов. Отмечается, что лейбористы также могут поднять с 28% до 45% налог на доход топ-менеджеров инвестиционных фирм, полученный ими от финансовых вложений, а также ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость на оплату образования в частных школах.

27 августа британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что экономика страны находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось.