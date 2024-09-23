Алиев отозвал ставшего депутатом Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджана в РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла республики в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

«Отозвать Полада Бюльбюль оглы с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — говорится в документе.

Бюльбюль оглы был избран депутатом национального парламента на внеочередных выборах, состоявшихся 1 сентября.