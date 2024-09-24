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НОВОСТИ

Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 миллиардов рублей

10:12 24.09.2024

Общая выгода подписчиков СберПрайм от использования сервисов Сбера и партнеров банка с момента запуска подписки превысила 130 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Подписка СберПрайм стартовала ровно четыре года назад – 24 сентября 2020 года. Сегодня ее используют более 15 млн человек. Чаще всего подписку подключают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области.

При оформлении СберПрайм россияне получают повышенный кешбэк до 12% бонусами Спасибо при покупках у партнеров (Мегамаркет, Купер, Самокат), бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, HiFi-стриминг Звук) и улучшенные условия по финансовым продуктам Сбера. Например, подписчикам предоставляется бесплатная в обслуживании СберКарта и уведомления по ней, переводы до 1 млн руб. без комиссии, 1,5% к ставке по СберВкладу и Накопительному счету, а также 1,5% кешбэк бонусами Спасибо по кредиту. СберПрайм стоит 199 руб. в месяц.

Подписчики СберПрайм получают в два раза больше выгоды в программе лояльности, чем клиенты без подписки – им доступно до 5 категорий кешбэка бонусами Спасибо за покупки по картам Сбера, включая 1% на все покупки.

В день рождения СберПрайм подписчики получат эксклюзивные подарки: кешбэк до 70% бонусами Спасибо на Мегамаркете, в Купере и Самокате, дополнительную выгоду при подключении подписки «Прайм + Премиум» в онлайн-кинотеатре Okko, скидку 30% на умные колонки SberBoom и SberBoom Mini, а также праздничную музыкальную подборку от HiFi-стриминга Звук. Воспользоваться предложениями можно с 24 по 30 сентября включительно.

По оценкам Сбера, рынок подписок в России в ближайшие годы продолжит расти, и драйверами этого роста станут персонализация и мультисервисность. По итогам 2023 года на одного активного пользователя в среднем приходилось 1,5 подписки, но уже к концу 2024 года будет 1,7. Клиенты предпочитают иметь сразу несколько подписок, чтобы закрывать весь спектр своих потребностей. К таким мультисервисным подпискам относится и СберПрайм.

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