Работа консульского отдела посольства РФ в Тегеране временно приостановлена
18:12 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консульский отдел российского посольства в Тегеране временно останавливает свою работу. Об этом заявили в посольстве РФ в исламской республике.
«В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу», — говорится в телеграм-канале посольства.
Отмечается, что о возобновлении работы консульского отдела будет сообщено позднее. Граждане России смогут обратиться в посольство на круглосуточную горячую линию напрямую по номеру +97-21-6670-1161/63 или в WhatsApp по номеру +98-993-814-7226
НОВОСТИ
- 18:25 15.06.2025
- Трамп об ирано-израильском конфликте: Возможно, мы вмешаемся, пока США не вмешивались
- 17:55 15.06.2025
- ЦАХАЛ отчитался о поражении 250 целей на территории Ирана
- 15:30 15.06.2025
- Иран не передавал никаких посланий Израилю через какую-либо страну – МИД Ирана
- 15:00 15.06.2025
- Министр обороны Италии сообщил, в каком случае Рим прекратит военную поддержку Киева
- 14:50 15.06.2025
- Ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС собирается глава МИД Франции
- 13:43 15.06.2025
- Израильский «борт №1» «Крыло Сиона» и несколько других самолетов эвакуированы в Афины
- 12:35 15.06.2025
- За последние сутки над регионами России средствами ПВО сбито 128 украинских дронов – МО РФ
- 11:15 15.06.2025
- Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
- 09:15 15.06.2025
- В воскресенье в Москве сохранится прохладная погода с небольшими дождями - синоптики
- 09:10 15.06.2025
- Трамп пообещал применить всю мощь ВС США, если Иран нападет каким-либо образом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать