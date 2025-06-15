Работа консульского отдела посольства РФ в Тегеране временно приостановлена

18:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консульский отдел российского посольства в Тегеране временно останавливает свою работу. Об этом заявили в посольстве РФ в исламской республике.

«В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу», — говорится в телеграм-канале посольства.

Отмечается, что о возобновлении работы консульского отдела будет сообщено позднее. Граждане России смогут обратиться в посольство на круглосуточную горячую линию напрямую по номеру +97-21-6670-1161/63 или в WhatsApp по номеру +98-993-814-7226