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НОВОСТИ

Ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС собирается глава МИД Франции

14:50 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за усиление европейских санкций против России. О необходимости ограничить перемещение российских дипломатов по территории ЕС он заявил в эфире телеканала Public Senat.

«Мы будем продолжать усиливать [санкции], идя дальше, ограничивая передвижение российских дипломатов по европейской территории, но, возможно, немного иначе, чем мы делали до сих пор», — сказал министр.

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