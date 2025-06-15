Ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС собирается глава МИД Франции
14:50 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы будем продолжать усиливать [санкции], идя дальше, ограничивая передвижение российских дипломатов по европейской территории, но, возможно, немного иначе, чем мы делали до сих пор», — сказал министр.
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