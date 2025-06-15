Ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС собирается глава МИД Франции

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за усиление европейских санкций против России. О необходимости ограничить перемещение российских дипломатов по территории ЕС он заявил в эфире телеканала Public Senat.

«Мы будем продолжать усиливать [санкции], идя дальше, ограничивая передвижение российских дипломатов по европейской территории, но, возможно, немного иначе, чем мы делали до сих пор», — сказал министр.