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Иран не передавал никаких посланий Израилю через какую-либо страну – МИД Ирана

15:30 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана не передавали Израилю никаких посланий при посредничестве других стран. Об этом иранскому агентству Mehr сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Исламская Республика Иран не передавала никаких посланий Израилю через какую-либо страну», — сказал он, комментируя утверждения о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил своего кипрского коллегу передать сообщение Израилю.

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