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Зеленский упрекнул Запад в том, что он никогда не давал ему всего, что он просил

11:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Киева оказывают ему значительную помощь, но никогда не давали всего, что он просил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

Как сообщает издание, Зеленский признал, что за последние годы союзники «дали много, но никогда не предоставляли весь запрошенный объем».

Он также считает, что союзники должны помочь Украине полностью оснастить все ее бригады, быстро предоставив необходимое количество оружия. При этом Зеленский признал, что резервные подразделения украинской армии недостаточно оснащены и не обучены должным образом использовать западные системы вооружения, которые передают союзники.

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