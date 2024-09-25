РФ вышла в мировые лидеры по поставкам продуктов питания — Путин
16:32 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по некоторым направлениям в последние годы вышла в лидеры среди экспортеров. Среди таких отраслей — сельское хозяйство, рассказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
«По некоторым направлениям, например, по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров», — поделился глава государства.
«Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — отметил Путин.
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