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НОВОСТИ

Заявления Путина по ядерной доктрине РФ нужно считать сигналом Западу — Песков

14:00 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине РФ не просто можно, а нужно считать сигналом Западу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это нужно считать определенным сигналом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать обозначенные накануне президентом нововведения в ядерную доктрину как определенный сигнал Западу.

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