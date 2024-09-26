Заявления Путина по ядерной доктрине РФ нужно считать сигналом Западу — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине РФ не просто можно, а нужно считать сигналом Западу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это нужно считать определенным сигналом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать обозначенные накануне президентом нововведения в ядерную доктрину как определенный сигнал Западу.