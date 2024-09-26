Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о возможном прекращении огня в Ливане

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о возможном прекращении огня в Ливане. Согласно ее заявлению, израильская сторона не принимала соответствующее предложение от США и Франции.

«Новости о прекращении огня неверны. Это франко-американское предложение, на которое премьер-министр [Нетаньяху] даже не ответил», — говорится в заявлении.