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Запасов нефти на арктическом шельфе России хватит на 32 года, газа — на 130 лет — Цивилев

11:32 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведанных запасов нефти на шельфе Арктики хватит на 32 года, запасов газа более чем на 130 лет. Об этом рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели.

«У нас большие запасы в Арктике. Оцениваются разведанные запасы. Это порядка 17 миллиардов тонн нефти. Даже добывая всю нефть сейчас на этом шельфе, на тех объемах, которые мы сейчас добываем, это 32 года достаточно нам будет впереди добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа. Это при тех объемах, которые мы сейчас добываем, более 130 лет», — сказал он.

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