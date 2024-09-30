Путин обвинил Запад в подлоге и обмане по украинскому урегулированию с 2014 года
11:20 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия после 2014 года пыталась миром решить конфликт в Донбассе, но это закончилось ложью, подлогом и обманом со стороны Запада, превратившего Украину в свою антироссийскую колонию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии.
«Мы [после 2014 года] не бросили своих братьев и сестер [в Донбассе], пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры. Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», — заявил Путин.
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