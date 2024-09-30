ВС РФ ракетным ударом уничтожили 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
12:32 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные с помощью «Искандер-М» нанесли ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области (45 км западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области). В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства», — сказали в ведомстве.
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