ВС РФ ракетным ударом уничтожили 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные с помощью «Искандер-М» нанесли ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области (45 км западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области). В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства», — сказали в ведомстве.