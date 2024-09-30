Ректор Гнесинки предложил убрать квоты на присуждение звания народного артиста

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский считает целесообразным отменить квоты на присвоение званий народного артиста и заслуженного артиста. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«Необходимо поднять вопрос количества квотирования [званий] заслуженных и народных артистов», — сказал он, отметив, что для такой большой страны как Россия их мало. При этом он подчеркнул, что «в последние годы квот стало больше».

«Было шесть, стало сейчас, по-моему, двенадцать. Это очень мало, потому что у нас и театр, и кино, и цирк, и балет, и музыка, — отметил Рыжинский. — Я считаю, что не надо квотировать».