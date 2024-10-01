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НОВОСТИ

Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии

09:05 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран в парламенте 102-м премьер-министром страны. Голоса за него отдало большинство депутатов.

По итогам голосования в ключевой нижней палате Исиба получил 291 голос из 465. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 100 голосов.

В эти минуты голосование за кандидатуру Исибы проходит и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии «Комэйто» располагает большинством, однако решение нижней палаты имеет приоритет.

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