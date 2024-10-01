Агент Моссада возглавлял в Иране отдел по борьбе с Израилем - Ахмадинежад

10:00 Источник: Газета.Ru

Главой созданного в Иране несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент Моссада, разведки еврейского государства. Об этом сообщил экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, его цитирует издание Haberler.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а человек, возглавлявший его, оказался агентом Моссада», — поделился политик.

Это заявление Ахмадинежад сделал после того, как в Иране на фоне ликвидации лидера базирующейся в Ливане шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы стали все чаще говорить об израильских шпионах. "Газета.ру"