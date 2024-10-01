Эстония будет использовать помощь Украине для подъема собственного ВПК — министр обороны

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония намерена реструктурировать оказываемую Украине помощь, чтобы в ней доминировала продукция предприятий балтийской республики. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

«Мы будем следовать совершенно новому курсу. Мы сообщили Украине, что будем передавать то, что [сами] производим, и направлять эти деньги непосредственно в эстонскую экономику, в эстонскую оборонную промышленность», — приводит слова министра портал национального гостелерадио ERR. По оценкам Певкура, эстонский ВПК способен производить продукцию более чем на 100 млн евро ежегодно. Он отметил, что в настоящее время Таллин и Киев «пытаются найти разумный компромисс, который бы учитывал украинские приоритеты и эстонские производственные возможности».

По словам Певкура, Эстония поставляет украинской стороне средства анализа боевой обстановки и беспилотники производства компании Threod, а также военные катера и противодроновые ружья производства фирмы Rantelon.