Композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на супругу артиста Ирину Добрынину.

«В Москве в возрасте 78 лет умер композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Добрынина», — говорится в публикации.