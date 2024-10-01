Композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни
13:05 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на супругу артиста Ирину Добрынину.
«В Москве в возрасте 78 лет умер композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Добрынина», — говорится в публикации.
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