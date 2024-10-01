США создали опасный прецедент, отказав иностранцам в праве на свободу слова — Ассанж
15:32 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США за счет преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа создали опасный международный прецедент, фактически отказав любым гражданам, кроме американских, в праве на свободу слова. Об этом заявил сам разоблачитель, выступая на конференции в Совете Европы в Страсбурге.
«И как будто в моем случае ситуация и так не была достаточно плохой, правительство США утвердило новую опасную глобальную правовую позицию. Только граждане США имеют право на свободу слова. Европейцы и представители других национальностей не имеют права на свободу слова», — сказал он.
Ассанж пояснил, что начатое против него дело велось на основании американского закона о шпионаже от 1917 года. Он запрещает распространение недостоверных сведений о ВС США, а также передачу и разглашение секретной информации, затрагивающей национальную оборону, лицам, не имеющим права на получение таких сведений. Но если граждане Соединенных Штатов могут рассчитывать на защиту своих интересов в связи с первой поправкой к Конституции страны о свободе слова, то, например, на европейцев она не распространяется.
«Таким образом, европейцы в Европе должны подчиняться американскому закону о секретности, не имея никаких средств защиты, когда речь идет о правительстве США. Американец в Париже, наверное, может говорить о том, что замышляет правительство США. Но для француза в Париже делать это — преступление, и он, не будучи защищенным, может быть экстрадирован, как и я. Теперь, когда одно иностранное правительство официально заявило, что европейцы не имеют права на свободу слова, создан опасный прецедент», — сказал Ассанж, предупредив, что другие страны могут последовать примеру Вашингтона.
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