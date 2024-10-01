За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 19 250 военных

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за время боевых действий на курском направлении потеряли более 19 250 военнослужащих и 135 танков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин», — сказали там.

Также ВСУ потеряли 38 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.