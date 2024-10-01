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НОВОСТИ

ГД вводит конфискацию денег и имущества, за организацию незаконной миграции

16:32 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на случаи организации незаконной миграции действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления.

Законопроект внесен в Госдуму в июле группой парламентариев и предусматривает соответствующее дополнение в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ (конфискация имущества). Отмечается, что конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

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