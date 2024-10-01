Корабли ВМС США участвовали в отражении атаки Ирана на Израиль - Салливан

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет, корабли ВМС США участвовали в отражении атаки. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня Иран выпустил почти 200 баллистических ракет по целям в Израиле, — сказал он. — Военные США тесно координировались с Армией обороны Израиля, чтобы помочь защитить Израиль от этого нападения. Эсминцы ВМС США вместе с подразделениями противовоздушной бороны Израиля с помощью противоракет сбивали подлетавшие ракеты».