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Корабли ВМС США участвовали в отражении атаки Ирана на Израиль - Салливан

22:15 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет, корабли ВМС США участвовали в отражении атаки. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня Иран выпустил почти 200 баллистических ракет по целям в Израиле, — сказал он. — Военные США тесно координировались с Армией обороны Израиля, чтобы помочь защитить Израиль от этого нападения. Эсминцы ВМС США вместе с подразделениями противовоздушной бороны Израиля с помощью противоракет сбивали подлетавшие ракеты».

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