Корабли США не смогли сбить ракеты, запущенные Ираном по территории Израиля — IRNA

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля. С таким утверждением выступило агентство IRNA.

Проанализировав кадры и снимки, демонстрирующие поражение целей на израильской территории, агентство приходит к выводу, что «даже современным кораблям ВМС США, размещенным в региональных водах, не удалось перехватить [иранские] ракеты».