Дуров сообщил, что Telegram и раньше раскрывал данные преступников

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мессенджер Telegram и раньше раскрывал данные опасных преступников — их телефоны и IP-адреса, сообщил его сооснователь Павел Дуров. Так он пояснил предыдущий пост от 23 сентября в своем блоге, когда заявил, что Telegram сможет раскрывать эти данные по обоснованным запросам властей стран. Бизнесмен уточнил, что «в реальности, мало что поменялось».

Дуров признал, что его пост в блоге мог просигнализировать о серьезных изменениях в Telegram. «В реальности, мало что поменялось: с 2018 года Telegram мог раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям, в соответствии с политикой конфиденциальности в большинстве стран», — пояснил предприниматель.

«Когда бы мы ни получали корректно оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса и номера телефонов опасных преступников. Этот процесс был налажен задолго до прошлой недели», — добавил он.