У Путина и Шольца сейчас нет общих тем для разговора — Песков
14:00 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общих тем для разговора у президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца на поверхности сейчас нет, отношения России и ФРГ фактически сведены к нулю. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля отметил, что российский лидер всегда был и остается открытым для диалога.
Ранее германские СМИ выступили с утверждением, будто Берлин намеревается связаться с российским лидером в преддверии запланированного на ноябрь саммита Группы двадцати. Песков, комментируя эти заявления, сообщил, что от Германии таких запросов не поступало.
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