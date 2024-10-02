У Путина и Шольца сейчас нет общих тем для разговора — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общих тем для разговора у президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца на поверхности сейчас нет, отношения России и ФРГ фактически сведены к нулю. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер всегда был и остается открытым для диалога.

Ранее германские СМИ выступили с утверждением, будто Берлин намеревается связаться с российским лидером в преддверии запланированного на ноябрь саммита Группы двадцати. Песков, комментируя эти заявления, сообщил, что от Германии таких запросов не поступало.