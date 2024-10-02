На курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 военных

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли свыше 300 военных в Курской области, общее число потерь на направлении превысило 19 550 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, 2 единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка „Богдана“, 5 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.