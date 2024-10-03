Путин назначил Жогу полпредом на Урале

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09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил нового полномочного представителя на Урале, им стал Артем Жога, ранее возглавлявший парламент ДНР. Соответствующий указ опубликован.

«Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в документе.