Сергей Собянин: В «Рудневе» смогут обучать более 3000 специалистов в год

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В Москве открылась инновационная площадка практической подготовки учащихся колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево». Старт работе объекта дали глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. «Мощности площадки позволяют обучать больше 3000 человек в год, - сообщил столичный градоначальник. - Практические занятия ведут наиболее компетентные и опытные мастера-педагоги и сотрудники работодателей-партнеров. Первыми практическую подготовку здесь пройдут студенты 15 столичных колледжей»

В индустриальном парке создан максимально приближенный к условиям реального производства высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лаборатории. Там можно будет отрабатывать профессиональные навыки в таких сферах как машиностроение, электроника, автоматизация производства, авиационная промышленность, в том числе в области развития беспилотных авиационных систем.

Комплекс оснащен современным оборудованием, аналоги которого используются на действующих московских предприятиях, а учебные программы площадки разработаны с учетом потребностей будущих работодателей. «Также на базе площадки создан Центр профессиональных компетенций. В числе его задач — актуализация образовательных программ и прогнозирование появления новых компетенций», – отметил глава города.