Спикер парламента Грузии подписал закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), который отказалась утвердить президент Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в заявлении от имени Папуашвили, размещенном в соцсети.

«Сегодня, согласно Конституции Грузии, я подписываю закон „О защите семейных ценностей и несовершеннолетних“, подписывать который отказалась Саломе Зурабишвили. <…> Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях», — указывается в публикации.