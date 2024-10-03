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НОВОСТИ

Задержанные в Калининграде агенты ГУР МО Украины признались, что хотели выкрасть ребенка

11:32 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные в Калининградской области сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины признались, что хотели проникнуть в Россию, чтобы украсть ребенка. Об этом они заявили на допросе сразу после задержания, видео которого распространила ФСБ.

Так, один из задержанных признался, что сперва они вели видеозапись средств охраны государственной границы по заданию сотрудника ГУР МО Украины Юрия. «Делал фото и видео с литовской стороны», — сказал задержанный. Затем, по его словам, они пытались «проникнуть на территорию РФ и украсть оттуда ребенка».

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