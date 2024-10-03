ЕС опасается массового притока беженцев из-за операции Израиля в Ливане — Euractiv

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран — членов Евросоюза обсудили возможные варианты действий в связи с угрозой массового притока беженцев на фоне операции Израиля в Ливане. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на представителей Еврокомиссии (ЕК).

В Брюсселе внимательно отслеживают ситуацию «на миграционных маршрутах по мере развития гуманитарного кризиса в Ливане», и министры иностранных дел ЕС «обсудили возможность притока мигрантов в блок на фоне опасений по поводу наземного наступления Израиля в Ливане», сообщили Euractiv в ЕК.

Как заявил ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати, около 1 млн человек на ливанской территории сейчас находятся в положении перемещенных лиц из-за бомбардировок израильской армией южных районов страны. По словам премьера, правительство республики работает с международными организациями, чтобы «своевременно обеспечивать основные потребности перемещенных лиц».