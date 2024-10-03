12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские вооруженные силы провели рискованную операцию, направив свои лучшие танковые подразделения для вторжения в Курскую область, что привело к потере ключевых позиций на контролируемой Киевом территории. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его данным, соответствующая стратегия Киева имела серьезные последствия для украинской обороны. Направив свои последние хорошо оснащенные подразделения на трансграничную атаку, украинское командование лишило «жизненно важных подкреплений» некоторые свои части, отмечает издание. Указывается, что это привело к потере «нескольких ключевых сел и городов».

Forbes сообщает, что для этой операции Украина задействовала свои лучшие боевые машины, включая шведские БМП CV90 и танки Strv 122 или немецкие Leopard 2A6. Издание подчеркивает, что «готовность украинского командования рисковать» последними танками Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области говорит о важности, которую они придают этому вторжению. Операция стоит Украине уязвимых городов и незаменимой техники, но пока «это цена, которую они готовы платить», чтобы попробовать захватить и, возможно, удержать небольшую часть российской территории, резюмирует Forbes.