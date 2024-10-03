Развал ВСУ уже не остановить, считает украинский военный
13:00 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Развал украинской армии на фоне неудач на фронте ускорился, остановить его уже невозможно. Такое мнение высказал служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко.
«На сегодня развал армии достиг уже таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет», — написал он на своей странице в соцсети.
Бойко привел в качестве примера одну из бригад на восточном фронте. «В бригаду прибыло 50 новобранцев, в основном в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу были направлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны для службы на передовой, потому что в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине — прим. ТАСС) выполняли план призыва и мобилизовали больных. Из 20 на второй день дезертировали 16 военнослужащих. Таким образом, из пополнения в 50 человек на позиции было отправлено четверо, после первой же ротации эти четверо также дезертировали», — указал он.
Бойко добавил, что мобилизованные солдаты «не хотят погибать за коррумпированный режим». По его мнению, остановить распад украинской армии еще можно было до марта 2024 года, произведя перестановки в руководстве страны, но теперь процесс уже необратим.
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