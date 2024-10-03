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НОВОСТИ

ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ — МО

13:32 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации на Украине поразили объекты энергетики, обеспечивавшие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.

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