ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ — МО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации на Украине поразили объекты энергетики, обеспечивавшие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.