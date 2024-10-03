ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ — МО
13:32 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации на Украине поразили объекты энергетики, обеспечивавшие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 14:00 03.10.2024
- Армия Израиля ликвидировала в Газе двух членов политбюро ХАМАС
- 13:48 03.10.2024
- Музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Самаре завершился большим концертом
- 13:20 03.10.2024
- Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в октябре на уровне 110,4 млрд рублей
- 13:05 03.10.2024
- В ЕС есть страны, готовые предоставить вседозволенность Израилю в его атаках — Боррель
- 13:00 03.10.2024
- Развал ВСУ уже не остановить, считает украинский военный
- 12:32 03.10.2024
- Киев отправил в Курскую область лучшие танки, жертвуя подконтрольными городами — Forbes
- 12:20 03.10.2024
- Более 70% россиян не доверяют микрофинансовому рынку — ЦБ РФ
- 12:05 03.10.2024
- ЕС опасается массового притока беженцев из-за операции Израиля в Ливане — Euractiv
- 12:00 03.10.2024
- Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рублей
- 11:32 03.10.2024
- Задержанные в Калининграде агенты ГУР МО Украины признались, что хотели выкрасть ребенка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать