Два украинских БПЛА нейтрализованы в небе над Курской областью
14:12 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«3 октября с 11:00 до 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — сказали в Минобороны.
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