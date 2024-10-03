Два украинских БПЛА нейтрализованы в небе над Курской областью

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

«3 октября с 11:00 до 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — сказали в Минобороны.