В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации
19:19 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проверки медкомиссий при военкоматах на предмет выявления фиктивных диагнозов с целью уклонения от мобилизации начались в Волынской области Украины. Об этом сообщил глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко в своем телеграм-канале.
«Провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, военкоматов, медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-лечебных комиссий (ВЛК) Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками областного управления здравоохранения. С сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу по недопущению коррупции, особенно в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию», — написал он.
Погуляйко подчеркнул, что поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке всех решений МСЭК и ВЛК, а при выявлении фактов необоснованного принятия таких решений — инициировать их пересмотр.
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