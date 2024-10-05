В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации

19:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проверки медкомиссий при военкоматах на предмет выявления фиктивных диагнозов с целью уклонения от мобилизации начались в Волынской области Украины. Об этом сообщил глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко в своем телеграм-канале.

«Провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, военкоматов, медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-лечебных комиссий (ВЛК) Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками областного управления здравоохранения. С сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу по недопущению коррупции, особенно в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию», — написал он.

Погуляйко подчеркнул, что поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке всех решений МСЭК и ВЛК, а при выявлении фактов необоснованного принятия таких решений — инициировать их пересмотр.