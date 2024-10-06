В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС
09:35 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республиканский референдум о строительстве АЭС проходит в Казахстане 6 октября. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Участники голосования должны будут ответить на этот вопрос: «да, согласен», или «нет, не согласен».
Атомную электростанцию в Казахстане в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме должен строить международный консорциум. Такое мнение высказал в беседе с журналистами после голосования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Это не простой вопрос, правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:20 06.10.2024
- Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие
- 09:00 06.10.2024
- МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО
- 20:15 05.10.2024
- Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву
- 19:19 05.10.2024
- В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации
- 17:00 05.10.2024
- Польша начнет строить «Восточный щит» на границах с РФ и Белоруссией уже в этом году
- 16:15 05.10.2024
- Запад уже более года обсуждает «западногерманскую» модель решения кризиса на Украине
- 14:15 05.10.2024
- Израиль уничтожил вероятного преемника Насруллы на посту генсека «Хезболлах» - СМИ
- 13:45 05.10.2024
- Власти Франции планируют дополнительно собрать налогов на 24 млрд евро - СМИ
- 12:45 05.10.2024
- Спикер парламента Турции считает, что США движутся к пересмотру позиции по Украине
- 10:41 05.10.2024
- Столтенберг: Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить…
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать