В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканский референдум о строительстве АЭС проходит в Казахстане 6 октября. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Участники голосования должны будут ответить на этот вопрос: «да, согласен», или «нет, не согласен».

Атомную электростанцию в Казахстане в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме должен строить международный консорциум. Такое мнение высказал в беседе с журналистами после голосования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Это не простой вопрос, правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал он.