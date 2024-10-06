0
0
153
НОВОСТИ

В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС

09:35 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканский референдум о строительстве АЭС проходит в Казахстане 6 октября. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Участники голосования должны будут ответить на этот вопрос: «да, согласен», или «нет, не согласен».

Атомную электростанцию в Казахстане в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме должен строить международный консорциум. Такое мнение высказал в беседе с журналистами после голосования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Это не простой вопрос, правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 06.10.2024
Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие
0
172
09:00 06.10.2024
МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО
0
192
20:15 05.10.2024
Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву
0
1020
19:19 05.10.2024
В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации
0
866
17:00 05.10.2024
Польша начнет строить «Восточный щит» на границах с РФ и Белоруссией уже в этом году
0
901
16:15 05.10.2024
Запад уже более года обсуждает «западногерманскую» модель решения кризиса на Украине
0
1147
14:15 05.10.2024
Израиль уничтожил вероятного преемника Насруллы на посту генсека «Хезболлах» - СМИ
0
1301
13:45 05.10.2024
Власти Франции планируют дополнительно собрать налогов на 24 млрд евро - СМИ
0
1060
12:45 05.10.2024
Спикер парламента Турции считает, что США движутся к пересмотру позиции по Украине
0
1284
10:41 05.10.2024
Столтенберг: Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить…
0
1459

Возврат к списку